Tombino rotto a Rho, invece di aggiustarlo viene messo un cavalletto.

Tombino rotto, la “strana” soluzione

Invece di aggiustare un tombino rotto a Rho, è stato posizionato un cavalletto per impedire agli automobilisti di passarci sopra. Questa la scelta presa dall’Ufficio tecnico del Comune di Rho. In molti però lamentano una vera e propria problematica. Infatti, il cavalletto è stato posto subito dopo una semi curva, senza nessuna segnalazione. Una vera criticità per i guidatori che dal Sempione o dalla fraaione di Passirana sono diretti verso il centro di Rho.