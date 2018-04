L’associazione culturale «Sansostenesi e simpatizzanti» organizza per domenica 29 aprile «DolcIncontro», incontro di dolci, sapori e culture calabresi e lombarde.

Tutti alla Brughiera: il programma

Appuntamento alla Brughiera di Bareggio, nei pressi della chiesetta. Alle 10 convegno sull’olio extravergine di oliva calabrese. Alle 12.30 degustazione di prodotti calabro/lombardi (pasta e fagioli, polenta e bruscitt, salumi misti, pecorino, frittelle con sarde salate, ‘nduja, olive). Dalle 14.30 intrattenimento col gruppo folkloristico «I cumpari ra putia», esposizione di libri di scrittori calabresi, bancarelle di decoupage e giochi per i bimbi.

Scopo benefico

La manifestazione è organizzata col patrocinio del Comune e la collaborazione di Pro loco e «Amici della Brughiera» e ha lo scopo anche di raccogliere fondi per il restauro degli affreschi e la manutenzione della chiesetta del quartiere. In caso di maltempo appuntamento all’oratorio di San Martino, in via Novara.