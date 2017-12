Impressionanti i numeri relativi ai soldi spesi nelle slot machines nell’Altomilanese.

L’inchiesta di Settegiorni sulle slot

Centinaia di milioni di euro in un anno dilapidati nelle macchinette. Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola oggi, venerdì 29 dicembre, riporta i numeri di un fenomeno fuori controllo. Comune per comune, i dati di quanto è stato giocato nel corso del 2016. A Legnano, per esempio, sono stati giocati ben 105,22 milioni di euro, quasi 9 milioni al mese; ogni legnanese in media nel 2016 ha giocato alle slot 1.746,2 euro.

Le Amministrazioni corrono ai ripari

Qualche Amministrazione comunale sta cercando di correre ai ripari con ordinanze e premi ai bar che rinunciano alle macchinette per salvaguardare la clientela.