Treni ritardi anche stasera dopo la mattinata tragica . In particolare le problematiche serali sono sulla linea Lecco-Molteno-Monza-Milano. Trenord infatti comunica che “Il treno 5151 (MILANO PORTA GARIBALDI 17:14 – LECCO 18:56) viaggia a velocità ridotta in seguito ad un guasto, rilevato dalle apparecchiature di sicurezza del treno, che ha richiesto un intervento tecnico di ripristino. Possibile ritardo fino a 20 minuti”.

Treni ritardi anche stasera

I disagi di questa sera, seppur fastidiosi per i pendolari, non sono comunque minimamente paragonabili a quanto successo qualche ora fa. Questa mattina la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata per consentire i necessari accertamenti dell’Autorità Giudiziaria per tre episodi distinti. Le tragedie sono avvenute nel Milanese e nella Bergamasca, ma anche nel Piacentino.

Tragedia in mattinata

In particolare è stato ritrovato un cadavere tra Milano Porta Garibaldi e Milano Greco Pirelli. Non solo ma sono avvenuti anche due gravi incidenti, due investimenti di persona. Il primo fra le stazioni di Ambivere Mapello e Cisano Bergamasco. Il secondo da parte di un treno di un’altra impresa ferroviaria fra Piacenza e Codogno.

Linee ferroviarie in tilt

Durante la mattinata e fino alle 11 circa, la circolazione ha subito ritardi, variazioni e limitazioni di percorso sulle linee Milano-Bergamo via Carnate, Milano-Lecco via Carnate e via Molteno, S11 Milano-Chiasso, Malpensa-Milano Centrale; Lecco-Bergamo-Brescia; Piacenza-Lodi-Milano. Tra le stazioni di Ambivere Mapello e Cisano Caprino Bergamasco e tra Lodi e Piacenza Trenord ha attivato un servizio di autobus sostitutivi.