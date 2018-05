Sulla «Fiera del Fiore» di Turate del primo maggio è tornato a splendere il sole, ma è un errore grossolano e grave ad accende i riflettori sulla manifestazione.

Fiera del Fiore di Turate

Dopo due edizioni sotto la pioggia, finalmente sulla «Fiera del Fiore» del primo maggio è tornato a splendere il sole. Centinaia di hobbisti hanno infatti esposto le loro creazioni nell’asse centrale del paese, tra la stazione e via Garibaldi, ma anche le associazioni di volontariato hanno mostrato le loro attività, raccogliendo offerte o nuove iscrizioni. Le società sportive, all’interno del cortile di Palazzo Pollini, hanno invece dimostrato le capacità tecniche acquisite dai loro allievi, mentre la Croce rossa di Lomazzo e la Croce azzurra di Rovellasca hanno insegnato ai bambini, sotto forma di gioco, le manovre di primo soccorso. Il corpo musicale Santa Cecilia ha infine deliziato con la musica le vie della fiera.

Tricolore con le bici: l’errore è clamoroso

Solo un neo durante la “Fiera del Fiore” di Turate ha rovinato la splendida giornata baciata anche dal sole. Hanno allestito un tricolore con le biciclette davanti al monumento ai Caduti sbagliando però la sequenza dei colori della bandiera italiana. In pochi se ne sono accorti, probabilmente per la tanta affluenza. Chi mai avrà allestito questa bandiera di fantasia? Chiunque sia stato a fare questo errore clamoroso, sperando non il comune di Turate, ha certamente bisogno di un ripassino sulle bandiere. Quindi perché non farlo con il nostro amico Sheldon Cooper di The Big Bang Theory: