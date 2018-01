“In trincea”, spettacolo al teatro della Corte di Castellanza.

“In trincea”, il conflitto raccontato da tre giovani soldati

Prosegue il percorso teatrale del Teatro della Corte che, nella struttura di via Ticino 10, propone un cartellone sotto l’egida della Città di Castellanza e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Domenica 14 gennaio alle 17 è la volta di “In trincea”, uno spettacolo di Michela Di Giacomo che, nell’anno del centenario della cessazione della Grande Guerra, racconta il conflitto dal punto di vista di tre giovani soldati. In scena insieme all’autrice del testo Fabrizio Lombardo e Giuseppe Scoditti.

La storia

E’ il 10 giugno del 1917, e, dopo un fallimentare assalto alle truppe austriache, Melo il siciliano, Tonino il vicentino e Francesco il bolognese, si ritrovano in una trincea abbandonata sull’Altopiano di Asiago. Niente dietro di loro e niente davanti a loro, ma nel niente si può nascondere il Nemico. I tre giovani soldati, isolati, senza viveri e senza possibilità di comunicazione, sono costretti ad aspettare. In quell’attesa forzata, lasciano i panni di soldati e si scoprono uomini. In una notte che appare eterna, la trincea, da luogo concreto, si fa spazio irreale in cui emergono dubbi, paure e ricordi. Lo spettacolo alterna le scene in trincea a vicende della vita dei protagonisti, riportandoci fino all’entrata in guerra dell’Italia nel maggio del 1915. L’esperienza dei tre soldati diventa memoria collettiva come se, scavando dalla terra che ha ricoperto fosse e trincee, la vita tornasse a desiderare d’esistere.

Come tesserarsi

Lo spettacolo è riservato ai soci del Teatro della Corte, ma tesserarsi è molto semplice. Basta contattare il teatro (cell. 3349131397; mail: info.teatrodellacorte@gmail.com) prima dello spettacolo e, compilando il modulo con i propri dati, si riceve la tessera annuale che permette di partecipare, previa prenotazione e pagamento del biglietto d’ingresso, ad ogni attività organizzata in via Ticino 10. Il costo della tessera associativa è di 3 euro. Il costo del biglietto d’ingresso per gli adulti è di 10 euro, ridotto a 8 euro per maggiori di 65 anni, ridotto a 5 euro per minori di 18 anni e per gli allievi dei laboratori teatrali.