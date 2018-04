Studenti, sindaco e rappresentanti dell’amministrazione comunale e semplici cittadini tutti insieme a pulire Pogliano Milanese

Tutti insieme a pulire il paese

Studenti, sindaco e rappresentanti dell’amministrazione comunale e semplici cittadini. Si sono ritrovati presto in piazza del Mercato i poglianesi che hanno aderito all’edizione 2018 della giornata del verde pulito. L’area che sarà pulita nella mattinata di oggi, domenica 15 aprile, sarà quella vicino al centro sportivo comunale. Al termine, caccia al tesoro per i ragazzi delle scuole e aperitivo per tutti.