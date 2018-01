Il primo casting nazionale della stagione, che lo scorso anno ha visto incoronata con il titolo di Miss 365 Martina Bassi, lombarda di San Donato Milanese (MI) e finalista televisiva lo scorso 9 settembre a Jesolo, vede in questo 2018 offrire alle ragazze un’ulteriore possibilità.

Aperte le votazioni web

A dicembre 2017 si sono aperte le votazioni web per tutte le ragazze iscritte al casting Miss 365. Tra queste le più votate si sono aggiudicate la possibilità di partecipare alla finale di Miss 365 insieme ad altre 16 candidate che saranno selezionate durante un casting che si svolgerà a Roma la prossima settimana.

Le vincitrici al casting Miss 365

Le vincitrici, in ordine di punteggio: Raffaella La Rosa (Puglia) con 1408 punti, Mariachiara Lupoli (Campania) con 964 punti, la nostra amatissima Silvia Surini di Rogno (BG) con 751 punti e Martina Carrozza (Sicilia) con 641 punti.

Silvia Surini

Silvia Surini, terza classificata a Miss 365 digital 2018 e Miss Villa D’Adda 2017 lo scorso anno è arrivata ad un passo dalla partenza per Jesolo. Forte e determinata questo 2018 ha intenzione di metterci ancora più grinta, sostenuta da tutto il gruppo delle sue amiche Miss e dal suo grande pubblico di sostenitori che vuole ringraziare per i numerosi voti ricevuti alla sua foto, che sia il suo anno?

La finale di Miss 365 avverà in un posto d’eccezione e le sorprese per il pubblico di Miss Italia non tarderanno ad arrivare.