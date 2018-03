A Paderno Dugnano apre uno sportello per i diritti di Gay, Lesbiche e Trans.

Uno sportello per i diritti per le persone LGBTQ

Lo scorso 6 marzo Rita Tomaselli, capogruppo consigliare di NOI X PADERNO DUGNANO, ha portato avanti in Consiglio Comunale una mozione riguardante la richiesta che anche a Paderno Dugnano sia creato uno sportello per i diritti LGBT. Questo è stato fatto a nome del gruppo NOI X PADERNO DUGNANO per saldare il debito che il Consiglio Comunale ha avuto con oltre 300 cittadini che hanno firmato, nel 2014, per chiedere una assemblea pubblica per discutere sul registro per testamento biologico, coppie di fatto e uno sportello per chi si sente discriminato sessualmente.

Le discriminazioni per i soggetti LGBTQ

Al momento il Parlamento ha approvato leggi su unioni civili e testamento biologico, rimane solo il tema sulla discriminazione per le proprie inclinazioni sessuali. Questo argomento però, va ampliato anche a genitori e persone a cui vogliono bene i soggetti con sessualità “diversa da quella tradizionale”. I ricercatori hanno scoperto che i tassi di tentativo di suicidio e ideazione suicidaria nella messa in discussione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere tra le persone LGBTQ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer ) nella loro popolazione giovanile è più elevato rispetto a quelli della popolazione generale; gli adolescenti LGBT e i giovani adulti hanno uno dei più alti tassi di tentativi di suicidio. Numerose sono poi le discriminazioni sul luogo di lavoro.

Ecco perché penso che come è giusto che questo Comune abbia destinato uno spazio per uno

sportello contro la violenza sulle donne , sia giusto per il superamento delle discriminazioni basate

sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere creare anche uno sportello per i diritti delle

persone LGBT.

Come quelli già realizzati a Milano e a Sesto San Giovanni.

Rita Tomaselli

Capogruppo NOI X PADERNO DUGNANO

N.B.: La Città di Torino nel febbraio 2001, accogliendo la proposta delle Associazioni del

Coordinamento Gay Lesbiche Transessuali di Torino (ora Coordinamento Torino Pride), ha istituito

con Delibera della Giunta Comunale il Servizio LGBT Il Servizio fa parte dell' Area Giovani e Pari

Opportunità.