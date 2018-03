Solidarietà nel nome di Andrea.

L’aiuto con Andrea nel cuore

Uova di Pasqua per regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati ricordando la piccola Andrea, bimba di Sant’Ilario di Nerviano volata in cielo a fine 2017. E’ la nuova iniziativa lanciata dal Comitato Amici di Andrea per continuare nella sua opera di sostegno ai meno fortunati. Domenica 25 marzo il comitato sarà presente a Villa Corvini con uno stand: le uova serviranno per aiutare alcuni bimbi di un orfanotrofio in Kenya che lo stesso comitato ha deciso di adottare a distanza in ricordo della piccola volata in cielo così come ad altri piccoli che stanno lottando contro la malattia.

Le uova si possono trovare anche al negozio “Punto copia” a San Vittore Olona (di fronte al municipio) e all’Antico Ristorante di Ravello di Parabiago.

Una storia che ha commosso

La vicenda della piccola Andrea aveva toccato il cuore di tutti. E’ venuta a mancare nel novembre 2017 dopo una lunga battaglia contro il Dipg, tumore oggi senza cura. Da allora mamma Elena e il comitato avevano annunciato di voler continuare ad aiutare. Proprio quello che stanno facendo sempre col motto “Insieme si può”.