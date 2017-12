Inaugurata l’Arcisate-Stabio, il Sindaco Galimberti: “Varese sul binario giusto. La nuova linea una grande opportunità di mobilità, sviluppo e crescita per la nostra città e il territorio”.

“È stata una grande emozione partecipare al primo viaggio inaugurale della nuova linea Arcisate Stabio, insieme ai comuni della Valceresio. Un grande risultato per la nostra città e il territorio. Varese da oggi entra in comunicazione con il mondo e si aprono nuove opportunità di mobilità, di sviluppo e di crescita. E’ stata una settimana intensa: siamo partiti lunedì con la firma a Roma insieme al Presidente del Consiglio Gentiloni della convenzione per il Bando Periferie per il progetto che cambierà Varese rilanciando l’area delle stazioni, grazie ad un finanziamento di 18 milioni. Oggi il Governo e il Ministro Delrio arrivano a Varese a inaugurare la prima corsa della nuova Arcisate Stabio che mette la nostra città finalmente al centro del futuro. Il gioco di squadra tra Comune e Governo fa vincere Varese. È un natale pieno di fiducia per tutti i varesini. Avanti così. Siamo sul binario giusto”.