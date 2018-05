Domenica 13 febbraio, dalle 10.00 alle 13.00, si terranno nuove prove di carico su Viale Toselli a Legnano.

Viabilità legnano momentaneamente modificata

Seconda prova di carico per il ponte di viale Toselli e seconda chiusura della via per dare la possibilità ai tecnici di effettuare le verifiche di tenuta del ponte. Domenica 13 maggio, dalle 10 alle 13, viale Toselli sarà nuovamente chiuso al traffico. Il blocco

della viabilità, e il contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, sarà totale nel tratto compreso tra via Renato Cuttica e corso Magenta. Per gli autocarri con portata a pieno carico superiore alle 35 tonnellate sarà vietato il transito su tutto il viale Toselli.

I percorsi alternativi

Il percorso alternativo sarà indicato, per chi proviene da corso Sempione, nelle vie Santa Caterina, Montenevoso, Guerciotti, piazza Carroccio, via Ratti, corso Magenta, via San Michele del Carso. Per chi proviene da via XX Settembre, il percorso alternativo sarà via San Michele del Carso, corso Magenta, viale Gorizia, via Bissolati. I lavori di posizionamento della segnaletica sono stati affidati alla ditta Euro.Pa Service.

Le prove

I tecnici incaricati dal Comune, in questa fase, effettueranno prove di carico da 160 tonnellate (nella precedente, avvenuta in

febbraio, erano state effettuate prove di carico da 80 tonnellate) che permetteranno di raccogliere ulteriori dati che, analizzati, daranno le risposte sugli interventi necessari da effettuare. I dati saranno a disposizione dell’Amministrazione Comunale entro l’inizio del mese di giugno.