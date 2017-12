Vigilia di Natale: sorprese speciali per i bambini fin dal pomeriggio e alla sera cioccolata e vin brulè per tutti.

Vigilia di Natale: gli appuntamenti di Cislago

Dalle 14, in piazza Toti, Babbo Natale e gli elfi consegneranno a tutti i bambini sorprese speciali e non mancherà l’occasione per scattare una foto ricordo. Verranno poi premiate le migliori letterine recapitate a Santa Claus. Al termine della Santa Messa di mezzanotte poi, sempre in piazza Toti, i commercianti, con la collaborazione dell’associazione “Amici dell’Infanzia”, offriranno alla cittadinanza un momento speciale di auguri con cioccolata calda e vin brulè.