Sabato 24 marzo VIII Congresso Fadoi giovani Lombardia al Michelangelo Hotel di Milano i giovani medici internisti si confrontano sulla miglior cura per il paziente cronico.

Sabato 24 marzo, al Michelangelo Hotel di Milano, si terrà una giornata di studio per scambiarsi saperi, discutere casi clinici, confrontare approcci terapeutici. E’ l’ottavo congresso Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti) a tema “I giovani affrontano le nuove emergenze in Medicina interna”.

Il dottor Antonio Tamburello, medico di Medicina interna all’Ospedale diLegnano, responsabile scientifico del congresso, spiega:

“La deliberazione della Giunta regionale del 4 maggio 2017 “Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili” intende assicurare le migliori cure a chi soffre di patologie croniche. Considerato il ruolo di attore principale cui è chiamato il medico internista, l’VIII congresso di Fadoi giovani Lombardia ha come obiettivo, per i medici “giovani e non”, affrontare il tema della riforma sanitaria sulla cronicità, al fine di chiarire i concetti su cui si basa la riforma stessa, tenendo conto della complessità clinica e assistenziale del paziente internistico cronico e fragile e della necessità della sempre più costante integrazione Ospedale- territorio”.