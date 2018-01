Alessandro Folli riconfermato presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi.

Folli ancora alla guida del Villoresi

“Un risultato che va nel segno della continuità, nell’ottica di una costante attenzione per la difesa e la valorizzazione della risorsa idrica, fondamentale per un territorio agricolo come il nostro”. Così Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi, Monza e Brianza, commenta la riconferma di Alessandro Folli come Presidente dell’Est Ticino Villoresi, il Consorzio di Bonifica che si occupa della gestione e della distribuzione delle risorse idriche per fini irrigui, energetici, turistici e ambientali, oltre che della tutela del territorio.

In carica fino al 2022

Folli, 73 anni di Magenta, con questa nuova elezione guiderà il Villoresi fino al 2022. L’area gestita dal Villoresi è la seconda in Italia per estensione e comprende sette province (Milano, Lodi, Monza e Brianza, Como, Lecco, Pavia, Varese), oltre 390mila ettari, 435 Comuni e quasi 5.700.000 abitanti. I confini naturali sono il Ticino, l’Adda, il Lambro e il Po.