Vince 100mila euro giocandone 3

Vince 100mila euro con l’estrazione di Pasqua100x100.

Vince 100mila euro con la promozione pasquale

Ancora una volta, Legnano è stata visitata dalla dea bendata. Sabato 31 marzo infatti, una delle giocate al Superenalotto superstar effettuate nella tabaccheria I tre fratelli di via Novara 59 è risultata tra le cento estratte nell’ambito della promozione Pasqua100x100. A ogni giocata con il Superenalotto superstar valida per l’estrazione del 31 marzo infatti è stato associato un codice alfanumerico che ha poi partecipato a un’ulteriore estrazione. E tra e giocate fortunate ce n’è stata anche una, del valore di 3 euro, effettuata nella ricevitoria di Salvatore Lamanuzzi.

Mistero sull’identità del fortunato

L’identità del fortunato è sconosciuta. Quel che è certo è che per incassare il premio dovrà presentare la ricevuta della giocata con i codici vincenti. Per questo il titolare della tabaccheria invita tutti coloro che hanno effettuato una giocata con il Superenalotto superstar valida per l’estrazione del 31 marzo a non buttare la ricevuta prima di aver controllato i codici vincenti del concorso.