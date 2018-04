Abbiategrasso attende il noto campione di ciclismo Vincenzo Nibali il prossimo 5 maggio

Vincenzo Nibali ospite in città

Non parteciperà Vincenzo Nibali al Giro d’Italia in partenza fra due settimane da Gerusalemme, ma sarà ad Abbiategrasso per un incontro pubblico sabato 5 maggio, mentre i corridori saranno impegnati nella seconda tappa in terra d’Israele.

Il Comitato Tappa grazie all’interessamento di Andrea Noè, che fin da subito della notizia della partenza del Giro di Abbiategrasso si è reso disponibile nel collaborare con i membri del Comitato Tappa, di cui ne fa anche parte, in attesa della partenza della Carovana Rosa il 24 maggio, continua l’impegno nel proporre eventi che caratterizzano la straordinaria partecipazione di Abbiategrasso al Giro.

Conto alla rovescia per la Tappa

L’incontro pubblico con Vincenzo Nibali del 5 maggio apre di fatto il calendario di iniziative previste in città nei 20 giorni precedenti la partenza della tappa Abbiategrasso – Prato Nevoso.

L’evento è in programma nel tardo pomeriggio presso l’Auditorium del quartiere fieristico di via Ticino, sul palco Vincenzo Nibali dialogherà con i giornalisti Marco Pastonesi e Sergio Meda.