Violenza sulle donne, un convegno focalizzato sugli strumenti per difenderle.

Violenza sulle donne, intervengono gli esperti

«L’altra metà del cielo… strumenti per difenderla». Questo il titolo del convegno contro la violenza sulle donne in programma giovedì 15 marzo, alle 20.45, nella sala del teatro dell’oratorio di Casate, in via 4 Novembre a Bernate Ticino. Organizza l’associazione Il Melograno.

Interverranno l’avvocato Benedetta Cella, la consigliera di Parità della Regione Lombardia Carolina Pellegrini, il direttore di Azienda sociale Laura Puddu, l’assistente sociale Sara Testa, Elisa Re di Telefono Donna Magenta, il comandante della Polizia locale di Magenta Monica Porta e la psicologa Emanuela Colombo.