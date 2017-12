Sabato 16 dicembre si è svolta al cinema Mignon la tradizionale festa della Virtus Cornaredo calcio.

Virtus Cornaredo calcio, festa di Natale

La cornice di pubblico è stata impressionante, data la presenza di tutte le categorie. Ben 150 tesserati che rappresentano l’unica società calcistica completa di Cornaredo dai piccoli del 2012 ai ragazzi più grandi della prima squadra.

Tombolata e rinfresco

Oltre alla consegna dei doni a ciascun ragazzo, si è svolta poi la classica tombolata e il rinfresco presso il salone dell’Oratorio. Particolarmente gradita la presenza del sindaco Yuri Santagostino e la conduzione sempre perfetta del presentatore Pasquale Piccinocchi.

Presentati i prossimi progetti

Durante la serata sono stati illustrati i progetti dell’attuale stagione mirati ad una proposta formativa completa ovvero: un corso di educazione motoria con maestro Antonello Vernucci per i bimbi dal 2011 in poi e un corso tecnico con Daniele Tacchini mirato alla formazione dei nostri allenatori e aperto anche a tutte le società della zona. Infine un percorso formativo con il sociologo dottor Ettore Rizzi per sviscerare tutti quei temi e problemi al di fuori dell’aspetto tecnico.