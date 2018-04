È il momento di vivere all’aria aperta, ma serve farlo nel modo migliore. Con l’arrivo della bella stagione e la fine del “generale inverno”, la voglia di stare fuori è un pensiero costante. Brianzatende riesce a rispondere a qualsiasi esigenza, funzionale e di adattabilità spaziale con tante novità all’insegna del miglior design e della più attenta funzionalità. Sinonimo di qualità, di prodotti di design e pratici, anche i servizi che vengono offerti sono di medesimo “spessore”.

Vivere all’aria aperta con Brianzatende

Oltre ad una customer experience all’interno del negozio assolutamente personalizzata, ad un’attenzione post vendita molto curata e in generale ad un rapporto con il cliente one-to-one esclusivo, Brianzatende offre un servizio chiavi in mano sinonimo di continua assistenza e di una relazione duratura con i propri clienti. Per vivere al meglio in giardino o sfruttare in ogni stagione il proprio terrazzo Brianzatende propone, nella nuova collezione di strutture per esterno, Pergospace R640. Si tratta di una pergola bioclimatica autoportante in allumino dal design ricercato e moderno. In base all’orientamento delle lamelle che compongono la copertura superiore, la struttura offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione e un sicuro riparo dalla pioggia diventano uno spazio esterno da vivere con ogni condizione climatica.

Soluzioni ideali per tutte le stagioni

Per un outdoor non seriale, ma centrato sulle esigenze e i desideri di ognuno, Brianzatende propone soluzioni per vivere all’aria aperta in ogni stagione. Infatti per chi desidera creare un nuovo ambiente a casa propria R640 PERGOSPACE, autentico condensato di raffinatezza e comfort, rappresenta il meglio che l’evoluzione tecnologica e il design possano garantire. L’integrazione nella struttura di ogni elemento è invece la leva progettuale che ne determina la pulizia delle sue linee. Queste pergole si adattano perfettamente alle specifiche esigenze di spazio e sono personalizzabili grazie a finiture che spaziano dalla scelta colore per la struttura disponibile in 59 varianti fino alla possibilità di inserire luci led integrate e teli drappeggiati laterali o sistemi di chiusura in pvc trasparente per creare una vera e propria stanza nel cuore del giardino o terrazzo.

Il fiore all’occhiello di una realtà d’eccellenza

Le pergole bioclimatiche di Brianzatende sono il fiore all’occhiello dell’expertise brianzola. Parliamo di prodotti 100% made in Italy, versatili nell’utilizzo e dal comfort climatico senza stagionalità per un outdoor experience unica e indimenticabile. Tutti i dettagli sono disponibili nei cinque show-room Brianzatende di Lesmo, Monza, Giussano, Trezzano sul Naviglio e Almè. Ulteriori informazioni su www.brianzatende.it.

Informazione Pubblicitaria