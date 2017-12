Il Volley Cornaredo festeggia il Natale come ogni anno.

Volley Cornaredo, una grande festa

Oramai il Natale è alle porte e anche quest’anno, come tradizione, il Volley Cornaredo ha voluto festeggiarlo nella propria palestra, insieme alle atlete, genitori e allenatori e con ospite d’eccezione il Sindaco Yuri Santagostino.

Il pomeriggio è trascorso in allegria e divertimento con giochi e premi per tutti, dai bambini del Primo e Mini Volley per arrivare sino alle categorie più grandi ( 13-14- 16 e genitori ).

Una delle realtà più conosciute

Ancora una bella iniziativa della Società, che sul territorio è diventata una delle realtà più conosciute, per il

suo impegno, capacità di offrire una valida opportunità di stare insieme ma insegnando comunque sempre i

sani e positivi principi dello sport.