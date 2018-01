Voting machine sono state consegnate a dicembre, si tratta di piccoli computer impiegati per il voto elettronico.

Voting machine donate dalla Regione

Voting machine al liceo Legnani. Lo scorso 18 dicembre sono state consegnate a diverse scuole. Alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, e dell’assessore all’Istruzione e formazione, Valentina Aprea. Si tratta di piccoli computer. Impiegati in precedenza soltanto per il voto elettronico nel recente referendum regionale. E’ stata data la precedenza agli istituti di primo grado. Più bisognosi di risorse.

Quattro i licei scelti in base all’eccellenza

Oltre alle primarie, sono stati destinatari della donazione anche quattro licei. Selezionati in base alla eccellenza dei risultati conseguiti. Tra questi quatto figura anche il liceo Legnani di Saronno. “A testimonianza dell’elevata qualità di tutti i suoi indirizzi: Classico, Linguistico e Scienze Umane nelle due opzioni (standard ed economica)”, confermano dalla scuola di via Volonterio. Il numero di macchine assegnate, inizialmente previsto in 20, è stato poi portato a 25. Il liceo sarà visitabile venerdì 12 gennaio nel corso della “Notte bianca del Liceo Classico” e il giorno 13 in cui ci sarà il secondo open day.