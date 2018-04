WT Award 2018: salva pedone di Smart Street Legnano conquista il primo premio per la categoria “Qualità della Vita”.

WT Award 2018

Agli WT Award, tenutisi a Milano durante il Salone del Mobile, erano presenti centinaia di aziende concorrenti, la giuria, composta da autorevoli membri scelta dalla sfera istituzionale, progettuale, imprenditoriale e professori universitari. Sono state selezionate sessanta aziende e i loro prodotti innovativi. E’ stato proclamato vincitore per la categoria, Qualità della vita, il SALVA PEDONE Smart Street, il sistema innovativo per la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclo-pedonali sviluppato e brevettato dalla start-up innovativa legnanese Smart Street.

Lo staff di Smart Street

La società è riuscita a distinguersi nonostante le multinazionali in lizza tra cui De’ Longhi, Epson, Microsoft, Samsung e Chicco, dimostrando come l’impegno e la fiducia nel progetto riescano a raggiungere riconoscimenti importanti. Lo staff di Smart Street ha voluto ringraziare in particolar modo i cittadini legnanesi che hanno sempre creduto e sostenuto il progetto offrendo la possibilità alla start-up di avere visibilità a livello internazionale.