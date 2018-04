XXV aprile celebrato tra l’intitolazione di una panchina rossa e il discorso del sindaco Romano.

XXV aprile celebrato anche a Rho

“La città di Rho nel 1924 aveva conferito la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Ritengo doveroso portare in consiglio comunale la revoca di questa delibera”. C’è anche questo passaggio nel discorso fatto dal sindaco Pietro Romano durante le celebrazioni del XXV aprile a Rho. Celebrazioni che hanno visto tra i momenti più emozionanti l’intitolazione di una panchina rossa, nel parco di corso Europa in via Ratti a Nori Pesce e a tutte le partigiane.