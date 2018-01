Lotteria Italia 2018 stasera ai “Soliti ignoti” su Rai Uno l’estrazione, primo premio 5 milioni.

Lotteria Italia 2018: 5 milioni in palio

Il primo premio si aggiudicherà ben 5 milioni di euro. Con La Befana torna la sempre attesissima estrazione della lotteria Italia: l’appuntamento è dalle 20.35, su Rai Uno, con la trasmissione “Soliti ignoti – Il ritorno” condotta da Amadeus.

Un meccanismo “vip”

Nel corso della puntata, verranno svelati i cinque biglietti vincenti i premi di prima categoria (tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro) abbinati a cinque dei personaggi famosi ospiti della serata, che si sfideranno in un gioco: Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Manuela Arcuri, Vittoria Puccini, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Iva Zanicchi, Pupo, Paolo Fox e il Circo Medrano. A seconda di come si classificheranno, determineranno l’ordine dei cinque premi.

L’anno scorso assegnati 29 milioni in totale

Secondo i dati dei Monopoli, venduti circa 8,6 milioni di biglietti, 200 mila in meno rispetto allo scorso anno, quando furono assegnati in totale 29 milioni di euro, compresi i premi giornalieri e settimanali, con 16,8 milioni di euro ai 205 vincitori dell’estrazione finale. L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione alla presenza di Guardia di Finanza e rappresentanti di categoria dei consumatori.

La “regola” delle stazioni di servizio

Nella passata edizione, un biglietto vincente ogni 6,21 venduti, nell’estrazione finale un biglietto fortunato ogni 43mila. Si confermerà la “regola” delle stazioni di servizio, finora fra le più gettonate e fortunate? Negli ultimi dieci anni oltre 30,7 milioni sono stati assegnati grazie alle soste nelle aree di servizio.