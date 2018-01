Esce all’alba per andare al lavoro e trova l’auto su 4 mattoni

Via i cerchi, via le gomme e auto lasciata su quattro mattoni. E’ così che ha trovato la sua macchina Ermes Forlani, presidente della Pro Gorla e conosciuto da molti in paese. Il furto, messo in atto nella notte nel parcheggio libero di via Montello dove abitualmente alcuni residenti lasciano la propria vettura, è solo un episodio della lunga e preoccupante serie di reati di questi giorni da allarme rosso.

Rubati cerchi in lega e gomme

«Come ogni mattina molto presto mi alzo per andare a lavoro – racconta Forlani – ma lunedì nel parcheggio adiacente la mia abitazione trovo la mia vettura, un Mercedes classe A, su 4 mattoni senza cerchi in lega e gomme. Sono rimasto senza parole». Poi però le riflessioni della vittima del furto hanno portato ad altre considerazioni: «Purtroppo la cosa non mi sorprende. Quello che è sempre stato un paesino tranquillo, dove questi casi di furti erano rari, negli ultimi periodi sta diventando un territorio dove certi misfatti sono la regola. I furti o i tentativi di furto nella zona sono molto frequenti, basta considerare che nello stesso parcheggio di via Montello un anno fa è stata rubata la macchina della mia vicina di casa. I ladri hanno fatto visita anche in un appartamento del condomio ‘Montello’ e tentato due volte di entrare in abitazioni qui vicine».

Situazione allarmante

Una situazione allarmante, tornata ai livelli di guardia già sperimentati quando si rispose all’emergenza avviando i primi gruppi del Controllo del vicinato: «Abbiamo tutti un po’ paura, in tutta la zona si sono evidenziati diversi episodi di furto e spero che il mio possa essere l’ultimo di questa lunga serie. Ho molta fiducia nell’amministrazione comunale e so che il sindaco è molto sensibile all’argomento e alla sicurezza dei cittadini. Mi auguro soprattutto che si rafforzi il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine».