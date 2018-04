Arrestato giovane per aver terrorizzato i passanti con spadino e pistola finta.

21enne armato è stato arrestato

Un 21enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato da Polizia e Carabinieri lunedì 2 aprile per aver minacciato dei passanti. L’uomo, in evidente stato di alterazione, alla vista delle Forze dell’Ordine, è fuggito a piedi e si è nascosto in una casa a Olgiate. Dopo una breve colluttazione con agenti e militari è stato arrestato.

Aveva terrorizzato i passanti

Il giovane, secondo la ricostruzione delle Forze dell’Ordine, durante la mattina aveva messo a segno un furto in un’armeria dove aveva sottratto una mimetica, uno spadino e una pistola con tappo rosso. Indossando l’uniforme militare, il nigeriano 21enne ha terrorizzato coloro che erano in stazione insieme a lui. Fortunatamente non ha ferito nessuno.