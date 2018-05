«Io abusato dal parroco, da mio zio e da mio fratello»

Abusi, testimonianza

Vittima del parroco, del fratello e dello zio

Abusi sessuali subiti dal parroco, poi dal fratello, infine anche dallo zio. Sono le drammatiche rivelazioni fatte alle «Iene» da Marco, oggi adulto e residente nel Tradatese, che ha deciso di raccontare le violenze di cui sarebbe stato vittima e che risalgono all’infanzia e all’adolescenza. Nel video mandato in onda domenica sulle reti Mediaset, confida all’inviata di non volere giustizia, ma solo l’ammissione da parte di chi l’avrebbe abusato e le scuse per quei fatti riemersi alla sua memoria solo molti anni dopo.

Abusi subiti tra i 10 e i 14 anni

Nell’intervista il racconto degli abusi. I primi all’età di 10 anni, subiti più volte per un tempo di circa 2 anni, da parte del parroco di allora. L’infanzia è però segnata anche dagli abusi del fratello maggiore, 5 anni più grande di lui, nello stesso periodo. E di nuovo, a 14 anni, l’abuso anche da parte dello zio allora trentenne. Fatti denunciati quando riaffiorati e raccontati con la drammatica testimonianza diretta di Marco su La Settimana di Saronno in edicola da oggi, 11 maggio.