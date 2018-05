Il racconto degli abusi subiti: “Ci metteva nudi su due sedie…”

Abusi, testimonianza

Gli abusi subiti dal parroco

“Ci metteva nudi su due sedie davanti alla sua scrivania e ci obbligava a fare cose tra di noi, a toccarci…”. E’ una delle immagini shock che Marco, oggi residente nel Tradatese, ha chiare nella memoria e ha deciso di raccontare in un’intervista alle “Iene”, circa 30 anni dopo i fatti, rivelando gli abusi sessuali subiti dal parroco di allora. Un racconto drammatico riportato su La Settimana di Saronno in edicola da oggi, 11 maggio.

Anche il fratello e lo zio abusarono di lui

L’uomo all’epoca dei fatti aveva 10 anni. E nella sua testimonianza drammatica rivela che non solo il sacerdote avrebbe abusato di lui. Ma anche il fratello maggiore, in quello stesso periodo, e pochi anni dopo anche lo zio materno. Episodi tornati come ricordi nitidi solo di recente, dopo essere stati a lungo rimossi. E raccontati nei dettagli su La Settimana di Saronno di oggi.