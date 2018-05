Il fratello di Marco si affida al legale e smentisce i fatti

Abusi, fratello

Smentita necessaria, ma dopo il parere del legale

Il fratello di Marco, interpellato da La Settimana di Saronno sulla vicenda dei presunti abusi sessuali, è sotto shock e sostiene di ritenere necessario smentire totalmente i fatti esposti. Ma in questo momento preferisce aspettare a esporre il suo pensiero a riguardo, pur consapevole della dimensione pubblica ormai assunta dalle vicende, tanto che il video delle «Iene» è stato postato anche sui social network del territorio, fatto che ha agevolato pure lo sgretolamento di quella non riconoscibilità che era stata tutelata in tv.

Su La Settimana di Saronno le sue dichiarazioni

Un atteggiamento prudente ma anche comprensibile stante la delicatezza del caso esploso con il racconto mandato in onda dalle “Iene” e ripreso nella drammaticità dei fatti denunciati su La Settimana di Saronno in edicola da oggi. Dove trovano spazio anche le dichiarazioni del fratello, chiamato a difendere se stesso ma anche i famigliari dall’accusa di aver commesso o coperto gli abusi.