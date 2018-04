Un 60enne ha tentato il suicidio a Castellanza.

60enne tenta il suicidio

Nel pomeriggio d ieri, lunedì 23 aprile, intorno alle 16.30, i soccorritori sono stati chiamati perché un uomo stava tentando il suicidio. Il tutto è successe in via Piavea a Castellanza, all’altezza del ponte che sovrasta il fiume Olona. Un 60enne stava infatti cercando di lanciarsi nelle acqua sottostanti a lui. Immediati i soccorsi che hanno tratto l’uomo in salvo. Fortunatamente il basso livello del corso d’acqua ha impedito l’intento autolesivo del 60enne. L’uomo è stato poi trasportato e in un secondo tempo ricoverato all’ospedale di Legnano.