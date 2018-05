Accoltellato in piazza.

Accoltellato in piazza, il commento del sindaco

Il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi interviene su quanto accaduto in paese, con un giovane accoltellato in piazza alle 9 di questa mattina, mercoledì 2 maggio.

“Si è trattato di un fatto grave che condanno nel modo più fermo e assoluto, che nulla ha a che fare con la mentalità e tranquillità dei nervianesi. Senza entrare nel merito di quanto accaduto, ringrazio le forze dell’ordine e la Polizia locale per il pronto intervento e la rapida risoluzione di quanto successo. Il grazie anche ai cittadini che sono subito intervenuti per prestare soccorso al ferito e raccontare quello che hanno visto. Sicuramente – conclude il primo cittadino – un episodio circoscritto e limitato, dove preoccupa fortemente però il fatto che si possa girare per strada con un coltello in tasca. Mai abbassare la guardia di fronte a simili situazioni”.