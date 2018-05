Accoltellato nel centro del paese.

Accoltellato dopo la lite

E’ stato accoltellato nel centro di Nerviano. Paura questa mattina, poco dopo le 9, in Piazza Italia. Due uomini, per motivi ancora da accertare, hanno iniziato a litigare. Poi uno dei due, un 31enne, è stato raggiunto da un colpo di coltello. Si tratta di due italiani. L’aggressore è poi scappato.

I soccorsi e le ricerche

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nerviano, la Polizia locale, l’ambulanza della Croce Rossa e l’elisoccorso. Il ferito è stato portato in ospedale in codice giallo. I militari stanno dando la caccia all’accoltellatore in fuga.