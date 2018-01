La ragazza morta abitava a Cormano

Duda morta tra le lamiere dell’auto

Si chiamava Greta Dicorato e gli amici l’avano soprannominata “Duda”, la ragazza di 18 anni morta stanotte in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica 7 gennaio, nel tratto compreso tra Meda e Lentate.

Abitava a Cormano

La giovane che aveva frequentato il liceo Statale Carlo Tenca abitava a Cormano. La giovane viaggiava su una Toyota guidata da un’amica: a bordo quattro ragazzi dell’hinterland di età compresa tra i 18 e i 19 anni.

Il gruppo era diretto a Como

Il gruppo di amici era diretto a Como quando per cause ancora in fase di accertamento la conducente ha perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro un new jersey.

Sbalzata fuori dall’auto

La 18enne e un amico che si trovavano nei sedili posteriori – sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, finendo violentemente sull’asfalto. Per la giovane non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.