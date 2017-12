Addio al lonatese Paolo Verna, storico dirigente dell’Fc Tradate. A stroncarlo un’emorragia dovuta a un tumore al polmone.

Addio Paolino papà, imbianchino e uomo eccezionale

“Era come un figlio”. A ricordarlo è lo zio, Rosario Tramontana, presidente della società calcistica in cui Verna si occuoava del settore giovanile. “Ha guidato i nostri ragazzi per 15 anni. Il calcio era una delle sue grandi passioni più grandi, che aveva trasmesso anche ai suoi figli – continua Tramontana – la domenica prima della scomparsa era venuto a venere la prima squadra. Nonostante la malattia cercava di esserci, sempre. Quella sera le sue condizioni sono peggiorate fino al ricovero d’urgenza. La famiglia era il suo pensiero costante. Subito dopo seguiva il lavoro nella sua ditta di imbianchino e quindi il calcio, la sua grande passione”.

Una folla per l’addio a Paolino

Due comunità in lutto, Tradate e Lonate. Due comunità che non sono mancate all’ultimo saluto alla chiesa di Santo Stefano. Fuori, ad attendere il feretro, tantissimi palloncini bianchi. E tanti ricordi sono arrivati anche attraverso i social. “Grazie per essermi stato sempre vicino – scrive Carmen Runcio – grazie per avermi sostenuta nei momenti difficili e bui della mia vita. Eri un angelo in terra, adesso sei un angelo in Paradiso”. “Per lui, qui, è stato un calvario tra ospedale, casa e lavoro – aggiunge il cognato Vincenzo – Non si riposava mai perchè voleva dare il più possibile ai suoi cari”.