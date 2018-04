La scomparsa di Rosanna Colombo.

Cerro Maggiore in lutto per Rosanna Colombo

L’intera comunità piange la scomparsa di Rosanna Colombo: moglie dell’ex assessore Calogero Mantellina, è stata professoressa e motore dell’associazione “Insieme per Cerro e Cantalupo” con la quale ha promosso molti eventi dedicati alla cultura e al tempo libero. I funerali si svolgeranno sabato 21 aprile, alle 14, nella chiesa parrocchiale.

I messaggi di cordoglio

Tanta la vicinanza espressa alla famiglia. “La Pro Loco si unisce al cordoglio per la perdita di Rosanna Colombo, ci mancherai” uno dei primi messaggi arrivati; “Condivido il dolore degli amici della Pro Loco di cui sono ex presidente – aggiunge Alex Airoldi – e a nome mio e personale e di tutta la lista Progetto Comune per Cerro e Cantalupo esprimo le nostre più sentire condoglianze per la perdita della professoressa Rosanna Colombo, storica insegnante cerrese e anima dell’associazione Insieme per Cerro e Cantalupo. Un abbraccio Rosanna”. E ancora: “Tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle di Cerro Maggiore e Cantalupo porge le proprie condoglianze alla famiglia Mantellina per la perdita di Rosanna”.