Dopo un’intensa indagine la Polizia locale di Bareggio ha identificato l’uomo che ha aggredito un impiegato delle Poste.

Panico alle Poste

Offese verbali e sessiste, poi un’aggressione fisica. E’ stato individuato e denunciato dalla Polizia locale nei giorni scorsi l’uomo che lo scorso 20 febbraio seminò il panico all’interno dell’ufficio postale di via Gallina. P.M., 45 anni, residente a Ossona ma di fatto abitante a Bareggio, si è scagliato verbalmente contro alcuni impiegati colpevoli di non restituirgli una carta postale, di cui non era il titolare, trattenuta dallo sportello Postamat. Alle offese è seguita un’aggressione fisica con spintoni ai danni di un impiegato della sala consulenze.

L’ottimo lavoro dei vigili

Come riporta Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola da stamattina, gli uomini del locale comando, grazie ad un’intensa attività di indagine del nuovo ufficio «Sicurezza Urbana», sono comunque riusciti a rintracciare l’autore e a denunciarlo alla Procura per interruzione di pubblico servizio e per violenza privata.