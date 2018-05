Aggressione a Magenta e intossicazione etilica a Canegrate.

Aggressione a Magenta

Allarme nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 maggio a Magenta per un evento violento. All’una un’ambulanza della Croce azzurra di Cuggiono è stata inviata in via Torquato Tasso in codice giallo per soccorrere un ragazzo di 20 anni rimasto vittima di un’aggressione. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Fortunatamente le condizioni del giovane non destavano preoccupazione tanto che è stato portato all’ospedale di Magenta in codice verde.

Intossicazione etilica a Canegrate

Più gravi invece le condizioni della donna di 34 anni soccorsa poco prima delle 2.30 a Canegrate. Un equipaggio della Croce rossa di Legnano è intervenuto in via Mameli per intossicazione etilica. La giovane è stata condotta all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Morta un’anziana a Turate

L’intervento più drammatico per i soccorritori del 118 a Turate: intorno alle 2 i soccorsi sono stati allertati per un “medico acuto”, ovvero un soccorso a una persona che si era sentita male. Immediatamente un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e un’automedica sono intervenute in piazza Alessandro Volta. Lì però non c’è stato nulla da fare e una donna di 84 anni è morta.