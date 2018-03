Aggressione fuori dalla conferenza stampa in via Bellerio della Lega Nord.

Aggressione in via Bellerio

Fuori dalla conferenza stampa della Lega in via Bellerio a Milano, un dipendente di Radio Padania è stato avvicinato per strada da un cittadino di 55 anni. Quest’ultimo ha apostrofato il primo con “Leghista di m…” e altri insulti riguardati l’appartenenza politica. Il 55enne, che in passato ha dato segni di squilibrio mentale, ha poi tirato fuori un’ascia con la quale ha cercato di ferire l’altra persona. E’ stato però fermato dalle Forze dell’ordine grazie anche all’intervento delle persone presenti. L’aggressore è stato arrestato e allontanato dalla sede generale della Lega Nord a Milano.