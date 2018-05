Aggressione e incidenti stradali, notte movimentata per i soccorritori del 118.

Aggressione e incidenti stradali a Pogliano, Cairate e Rho

Notte movimentata, quella tra lunedì 30 aprile e martedì primo maggio, per i soccorritori del 118. Alle 22.14, un’ambulanza di Rho soccorso è intervenuta in giallo in via San Martino della battaglia a Pogliano per un’aggressione che ha coinvolto una donna di 45 anni. Fortunatamente la vittima non ha riportato gravi conseguenze, tanto che è stata portata all’ospedale San Carlo di Milano in codice verde. Paura a Cairate, dove alle 22.55, sulla strada provinciale 2, una ragazza di 17 anni che stava pedalando sulla sua bici è stata protagonista di una rovinosa caduta. Soccorsa dalla Cri di Varese e dall’automedica, intervenute in codice rosso, è stata ricoverata all’ospedale di Gallarate in codice giallo. A Rho, poco dopo la mezzanotte, un automobilista 28enne che stava percorrendo via Fogazzaro è finito fuoristrada: sul posto è arrivato un mezzo di Rho soccorso in giallo ma fortunatamente il giovane non ha riportato gravi ferite, tanto che l’ambulanza è arrivata all’ospedale in verde.

Un ragazzo finito nell’Olona

All’alba le sirene dei mezzi di soccorso sono tornate a squarciare la quiete di Pogliano: poco prima delle 5.30 un 22enne infatti è finito nell’Olona all’altezza di via Anselmo Rocchetti. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Legnano e i vigili del fuoco di Milano. Il ragazzo è stato ricoverato in giallo all’ospedale di Garbagnate.

Intossicazione etilica per un 17enne a Legnano

Allarme a Legnano, poco dopo la mezzanotte, in via Madonna delle Grazie. Un’ambulanza della Croce rossa e un’atomedica sono intervenute in codice giallo per soccorrere un 17enne vittima di un’intossicazione etilica. Fortunatamente le condizioni del giovanissimo non erano gravi: il ragazzo è stato portato in verde all’ospedale cittadino.

Un 45enne caduto a Vittuone

Un mezzo della Croce bianca di Sedriano è intervenuto in via Campo dei fiori a Vittuone poco prima di mezzanotte e mezza. Il personale del 118 ha soccorso un 45enne che era rimasto vittima di una brutta caduta al suolo. L’uomo, soccorso in giallo, è stato portato in verde all’ospedale di Magenta.