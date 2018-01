Nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gli interventi dei soccorritori da parte dei cittadini sono stati solo tre.

Sostanze pericolose

Poco prima delle 21 un giovane di 19 anni è stato soccorso a Rescaldina, in vai Brianza, dall’ambulanza della Croce Rossa di Legnano per intossicazione da sostanze pericolose. I soccorritori, dove i primi interventi hanno ritenuto necessario trasportare il giovane all’ospedale di Legnano per accertamenti.

Aggressione

Alle 2.28 a Legnano, in via Bellinguerra, un 36enne ha richiesto l’intervento della Croce Rossa di Legnano per un’aggressione. I soccorritori hanno poi trasportato l’uomo all’ospedale di Legnano per accertamenti ulteriori.

Infortunio

In via Roma, ad Arluno, intorno alle 21.30, un ragazzo di 22 anni si è infortunato. Sul posto l’ambulanza di Arluno che ha poi trasportato il giovane all’ospedale di Magenta.