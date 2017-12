Aggressioni e intossicazioni da alcol nella notte tra sabato 23 e domenica 24 dicembre.

Aggressioni e intossicazioni: ecco dove sono intervenuti i soccorsi

Erano circa le 3.30 di domenica 24 dicembre quando i soccorritori sono dovuti intervenire a Rescaldina, in via Fratelli d’Italia. Motivo della chiamata un’aggressione, in cui è stato coinvolto un ragazzo di 26 anni. I soccorsi sono arrivati sul posto in codice rosso, ma per fortuna hanno portato il 26enne in ospedale a Castellanza in verde. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Legnano. Un’aggressione molto simile a quella avvenuta la notte scorsa a Garbagnate.

Intossicazione etilica, invece, a Pogliano Milanese per una ragazza di 21 anni. In via Roma, alle 4 di domenica 24 dicembre, è intervenuta un’ambulanza di Rho Soccorso. La giovane è stata portata in ospedale a Rho, alle 4.40, in codice verde.

Intervento anche a Parabiago

ILa Croce Rossa di Legnano è intervenuta anche a Villastanza, frazione di Parabiago. I soccorritori sono stati chiamati in codice giallo in via San Sebastiano per un “non noto”. Soccorso un uomo di 36 anni che è stato trasportato, in codice verde, all’ospedale di Legnano poco prima di mezzanotte.

Malore a Ossona

A Ossona, in viale Europa, invece, è intervenuto un equipaggio dell’Azzurra Buscate per un malore di un uomo di 59 anni. L’ambulanza, chiamata in codice giallo, ha trasportato l’uomo all’ospedale di Magenta alle 23.20 circa, sempre in giallo.