Notte relativamente tranquilla per i soccorritori del 118. Diverse, però, le aggressioni e le intossicazioni etiliche.

Cinque intossicazioni etiliche nella notte

Ben cinque le intossicazioni etiliche che si sono registrate nella notte. All’1.09 in via Stephenson a Milano dove è stata coinvolta una persona di 50 anni. Alle 2.08 un 22enne è stato soccorso in via Arona. Alle 3.38 in viale Abruzzi, sempre a Milano, gli uomini del 118 sono intervenuti per un uomo, trasportato, poi, all’ospedale San Carlo in codice verde. Alle 4.35, poi, a Sesto San Giovanni coinvolto un 31enne in via Granelli. L’ultima, poi, alle 4.54 si è registrata a Tradate, dove sono state coinvolte due persone.

Sei le aggressioni

Molte anche le aggressioni che sono avvenute durante la nottata a Milano. All’1.57, sull’alzaia del Naviglio Pavese, coinvolto un 25enne. Alle 3.13 in vi Ravenna, coinvolto un 30enne, trasportato, poi, in giallo, al Policlinico. Alle 4.07 e alle 4.17, doppi intervento per la Questura di Milano. Prima in via Gallarate e poi in corso Como. Infine alle 4.31 ai Bastioni di Porta Nuova e alle 5.52 in viale Rubicone, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Milano.