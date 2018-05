Fa scattare l’allarme bomba, ma ha dimenticato una borsa piena di soldi.

Allarme bomba fasullo

E’ successo a San Giuliano. Un imprenditore di Liscate si era fermato per una pausa in un bar, ma quando si è rialzato ha lasciato a terra lo zaino. Qualcuno lo ha notato e ha subito chiamato la sicurezza.

Le operazioni e la sorpresa

Immediatamente è scattato il protocollo. I clienti sono stati fatti allontanare e sul posto sono arrivati i carabinieri. Capito che non c’era pericolo, i militari hanno aperto la borsa, trovando 15mila euro in contanti. In quel momento anche lo sbadato liscatese è arrivato a reclamare la sua proprietà.

Lieto fine

Visionati i filmati delle telecamere, lo zaino è stato restituito al legittimo proprietario, che è potuto andare a versare il denaro in banca.