Intorno alle 8.15 è arrivata la chiamata che annunciava la presenza di una bomba a scuola.

Allarme bomba dopo una chiamata anonima

Allarme bomba nella Scuola Elementare di Cassano Magnago in via Don Milani dopo una chiamata anonima arrivata intorno alle 8.15 di questa mattina, lunedì 9 aprile. L’edifico è stato fatto evacuare immediatamente, i bambini e le maestre sono stati trasferiti all’oratorio San Carlo ed è stata effettuata una bonifica. Si sta attendendo l’intervento delle Unità Cinofile per puro scopo precauzionale.

Seguiranno aggiornamenti