Anziano sviene mentre il pranzo è sul fuoco: è accaduto intorno alle 12.30 in via Monviso 96 a Garbagnate Milanese.

Anziano accusa malore

Un uomo classe 1932 ha accusato un malore mentre si trovava in bagno e ha perso i sensi. In quel momento, in cucina, un pentolino col cibo, era sul fuoco in vista del pranzo. In breve tempo fumo e fiamme hanno invaso la casa, al quarto piano di una palazzina.

I soccorsi

Subito è scattato l’allarme, sul posto i Vigili del fuoco di Garbagnate coadiuvati dai colleghi rhodensi. I pompieri con l’ausilio dell’autoscala hanno raggiunto il quarto piano e sono entrati nell’appartamento, salvando l’uomo dal fumo. In casa aveva anche dei canarini, portati al sicuro. Nonnino e uccellini stanno bene.