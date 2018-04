Armato di coltello rapina una ragazza in centro a Saronno.

Armato di coltello, arrestato 19enne

Armato di coltello rapina una ragazza che però si fa un selfie e lo incastra. E’ successo questa notte quando i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Saronno hanno arrestato un tunisino 19enne senza fissa dimora che, coltello in pugno, aveva appena rapinato il telefono cellulare a una donna 22enne in corso Italia, proprio nel centro della città. La rapina è avvenuta all’una.

E’ successo in corso Italia

Il tunisino invece è stato rintracciato e bloccato dalla pattuglia qualche minuto dopo mentre percorreva a piedi una via appena fuori dall’anello del centro storico. Addosso aveva ancora il cellulare e il coltello utilizzato per minacciare la vittima. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio a disposizione della magistratura. I carabinieri sono riusciti a rintracciare in breve tempo il 19enne grazie alla descrizione fornita dalla vittima che si ricordava come era vestito. La 22enne inoltre senza rendersi conto aveva ripreso il suo rapinatore in un selfie che si era appena scattata mentre percorreva la via del centro e proprio mentre lui la stava seguendo.