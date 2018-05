Sabato 5 maggio i Carabinieri della Compagnia di Rho hanno portato a termine una brillante operazione antidroga a Settimo Milanese. Arrestate due persone: la dinamica

I carabinieri della Compagnia di Rho, sabato 5 maggio, hanno fermato un tir proveniente da Barcellona contenente 206 chilogrammi di mariujuana. Ufficialmente il camion trasportava lana di roccia, materiale usato nell’edilizia. Gli arrestati sono due: Enzo Di Mauro, 48 anni italiano e Eduart Mecani, albanese di 50 anni. Probabilmente è tutto collegato alla ‘Ndrangheta, possibile regista di questo spaccio dalla Spagna in alleanza con gli albanesi. I due malviventi avevano compiti ben specifici: Di Mauro guidava il mezzo Dino al deposito poi Mecani scaricava i sacchi di tela contenenti mariujana e li trasferiva su un altro furgone. Sono stati trovati in possesso dei due malviventi anche 63mila euro in contanti, probabilmente collegati al narcotraffico. La destinazione finale era quasi sicuramente Milano. La settimana scorsa infatti i carabinieri hanno chiuso un’inchiesta con 23 arresti: droga consegnata a domicilio proveniente dalle case popolari di Bollate