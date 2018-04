L’attività della Guardia di Finanza si inserisce nel quadro dell’azione volta a garantire il costante controllo del territorio assicurando la sicurezza dei cittadini.

Arrestati due spacciatori

I “Baschi Verdi” del Comando Provinciale di Varese, dopo alcuni controlli nel comune di Castellana, hanno fermato per un controllo due vetture. Durante un controllo approfondito, in un borsone, che le due auto si stavano scambiando, sono stati rinvenuti oltre 5 kg di hashish confezionata in cinque pacchetti. Sequestrata la merce hanno proceduto all’identificazione dei soggetti.

La perquisizione

Con l’aiuto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Malpensa i “Baschi Verdi” hanno perquisito le abitazioni dei soggetti fermati. Sono stati rinvenuti quasi mille euro, probabilmente ottenuti dall’attività di spaccio, oltre ad altri 59 gr di hashish e o,9 gr di cocaina. I due sono stati arrestati e condotti al carcere di Busto Arsizio.