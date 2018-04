Arrestati dai Carabinieri i rapinatori di una sala scommesse. Tra loro anche un truffatore di anziani.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato due italiani di 28 e 35 anni, già noti alla Giustizia, ritenuti responsabili di rapina a mano armata. La misura giunge al termine di un approfondimento investigativo da tempo in atto. Nel dicembre scorso, infatti, il 28enne era già stato arrestato per otto episodi di truffa attuati tra il 27 aprile e il 20 giugno a danno di donne tra i 70 e gli 85 anni. Le truffe erano avvenute in diverse zone della vita e aveva sottratto 17mila euro gioielli per oltre 25mila euro. Analizzando tutte le informazioni raccolte è emersa anche la responsabilità dell’uomo in una rapina del 6 dicembre in un centro scommesse a Milano.

La dinamica della rapina

Nella rapina del 6 dicembre in una sala scommesse di Milano il 28enne si era finto un cliente facendo da palo ad un 35enne. Il complice aveva quindi puntato una revolver alla schiena di un impiegato del centro scommesse facendosi consegnare la somma di 3500 euro. Durante l’operazione dei Carabinieri la revolver, poi risultata ad aria compressa, e un’altra pistola a salve.